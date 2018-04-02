محطة الفضاء الصينية "الخارجة عن السيطرة" تدخل الغلاف الجوي للأرض

دخلت محطة الفضاء الصينية "تيانجونج -1 " - الخارجة عن السيطرة - الغلاف الجوي للأرض فجر اليوم الاثنين، فوق جنوب المحيط الهادي واحترق معظمها.



وكانت وكالة الفضاء الأوروبية "إيسا" قد توقعت في بادئ الأمر حصول الاحتكاك بين المحطة والغلاف الجوي للأرض وتحطمها فوق جنوب المحيط الأطلسي قبالة سواحل ساو باولو البرازيلية، لكن عملية السقوط كانت أسرع وبالتالي فإن نقطة الاحتكاك اختلفت لتصبح في جنوب وسط المحيط الهادئ... حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز".



وأكدت الوكالة في بيانها أن "غالبية المعدات دمرت في مرحلة دخول الغلاف الجوي".



وكانت بكين سعت إلى طمأنة العالم بأن محطتها الفضائية ستسقط على الأرض من دون أن تتسبب بأية أضرار تذكر لأن احتكاكها بالغلاف الجوي للأرض كفيل بتحويلها إلى كرة لهب وتفتيتها إلى أجزاء صغيرة ستتساقط بينما هي مشتعلة.