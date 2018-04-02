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أخبار البلد

تعليم الجيزة تطلق مبادرة «عايزين نتعلم» لتقديم مراجعات مجانية لطلاب الثانوية

الإثنين 02/أبريل/2018 - 08:29 ص
صدى البلد
ياسمين بدوي
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن انطلاق فعاليات مبادرة "عايزين نتعلم" لطلاب الثانوية العامة، من داخل مقرين، الأول بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، والمقر الثانى بإحدى مدارس البدرشين.

وتم إطلاق هذه المبادرة تحت رعاية اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، وبإشراف إلهام أحمد إبراهيم، مدير المديرية، وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم مجموعات تقوية ومراجعات نهائية مجانية لطلاب الثانوية فى جميع المواد الدراسية، حتى نهاية أبريل، لزيادة فرصة الطلاب من أبناء المحافظة فى تحصيل المواد العلمية بطريقة مبتكرة، من خلال نخبة من المدرسين الأكفاء والمتخصصين، وذلك مساهمةً من المحافظة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى لتخفيف العبء عن أسرهم.

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