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فن

أمل رزق عبر «فيس بوك»: «الحقوني بموت»

الإثنين 02/أبريل/2018 - 08:50 ص
صدى البلد
نورا نبيل
حالة من الجدل أثارتها الفنانة أمل رزق مؤخرًا بعدما نشرت مقطع فيديو مؤخرًا من خلال حسابها على "فيس بوك"، أكدت من خلاله تدهور حالتها الصحية.

وأوضحت عبر الفيديو، أنها تشعر بآلام شديدة وأنها لم تجد أي مستشفى يستقبلها في القاهرة، حيث عبرت عن غضبها الشديد من حالة الإهمال التي تسيطر على أكثر من مستشفى ذهبت لها برفقة زوجها.

وظهرت أمل رزق من خلال الفيديو في حالة متدهورة وناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي سرعة التدخل لإنقاذها، موضحة أن حالتها متدهورة وأنها في حاجة إلى غرفة بالرعاية المركزة.

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