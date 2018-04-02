تعطل مينى باص وتصادم سيارتين أبرز مؤشرات الحالة المرورية الصباحية

تشهد محافظة القاهرة خلال الذروة الصباحية معدلات سير متوسطة على جميع المحاور على مستوى المدينة وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية ولم تشهد الطرق وقوع أى حوادث تؤثر على حركة السيارات سوى حادثين طفيفين هما:



- تعطل مينى باص أعلى العباسية بكوبرى أكتوبر فى الاتجاه من رمسيس إلى مناطق الشرق.



- وقوع حادث مرورى بين سيارتين بمنزل كوبرى النيل بدراوى اتجاه أثر النبى وتجاوز سيارة للجزيرة الوسطى دون إصابات، وكثفت إدارة مرور القاهرة انتشار الخدمات لتسيير حركة المرور.



وأفاد مصدر أمنى بأنه لا ينصح سائقى السيارات بتعديل باقى المسارات والسير فى طرقهم العادية دون تغيير.



وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية، خاصة بأماكن الكثافات.



وقال إن باقى المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية وتوجد بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة ولا مصادمات أخرى.