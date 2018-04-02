المرصد السوري: وصول عشرات الآليات والعتاد إلى حقل العمر النفطي شرق الفرات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بأنه رصد وصول عشرات الآليات تحمل على متنها عتاد ومعدات لحقل العمر النفطي الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة عسكرية في شرقي نهر الفرات.



وقال المرصد،حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الاثنين،إن هذا يأتي بالتزامن مع تبادل لإطلاق النار بين قوات سوريا الديمقراطية من جانب وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر شرق نهر الفرات وغربه.



يذكر أن دمشق كانت قد اعتبرت التواجد العسكري الأمريكي على أراضيها انتهاكا للسيادة السورية، وطالبت أكثر من مرة بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا.



