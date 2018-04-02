ضبط عاطل حاول اغتصاب طفلة بمقابر قرية بشبين الكوم

تمكن أهالى قرية الماى التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من ضبط عاطل أثناء محاولته اغتصاب طفلة بمقابر القرية.



تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بضبط أهالى قرية الماى التابعة لمركز شبين الكوم "محمد.ع.ز"24 سنة - بدون عمل، ومقم بذات الناحية، أثناء محاولته التعدى جنسيًا على الطفلة "ر.أ.م" 6 سنوات، ومقيمة بذات الناحية.



وبسوال والد الطفلة "أ.أ.م" 38 سنة - بدون عمل، ومقيم بذات الناحية، أفاد أنه أثناء توجه نجلته لشراء بعض المستلزمات للمنزل قام المشكو فى حقه بإستدراجها ومحاولة التعدى عليها جنسيًا، وبمواجهة المتهم أعترف بارتكاب الواقعة.



وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1867 إدارى مركز شبين الكوم لسنة 2018م، وجار العرض على النيابة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.