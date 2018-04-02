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الدفاع الروسية: خروج 1146 مسلحا وأسرهم من دوما إلى إدلب

الإثنين 02/أبريل/2018 - 09:05 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، الاثنين، خروج نحو 1146 مسلحا وأسرهم من مدينة دوما في الغوطة الشرقية متوجهين إلى إدلب شمال غرب سوريا.

وقالت الوزارة - في بيان لها، أوردته قناة "روسيا اليوم" - إنه "تم بمساعدة مركز المصالحة الروسي تنظيم ممر إنساني عبر مخيم الوافدين لإتاحة خروج المسلحين، وقد بلغ إجمالي عدد المغادرين 1146 شخصا".

وأوضح البيان أنهم غادروا أمس، الأحد، على متن 24 حافلة متوجهين إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا، مضيفا: "الشرطة السورية، قامت تحت إشراف ضباط مركز المصالحة الروسي وممثلي الهلال الأحمر العربي السوري، بتأمين خروج القافلة ومرافقة حافلاتها على طول مسارها إلى إدلب".

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