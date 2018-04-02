بايرن ميونخ يقرر ضم رودريجيز بشكل نهائي من ريال مدريد

ذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن إدارة نادى بايرن ميونخ الألمانى، قررت تفعيل البند الخاص بشراء صانع الألعاب، خاميس رودريجيز، المعار من ريال مدريد لمدة موسمين، رغم أن لديها الفرصة للانتظار لعام إضافي.



وأضافت الصحيفة، أن بايرن يرى أن الوقت الحالي الأنسب لضم رودريجيز بشكل نهائي مقابل 42 مليون يورو، المنصوص عليها في عقد الإعارة إضافة إلى 13 مليونا، قيمة استعارة اللاعب، أي أن الصفقة تتكلف إجمالا 55 مليون يورو.



وأشارت إلى أن العملاق الألماني حصل على موافقة خاميس، بعدما انسجم اللاعب الكولومبي مع زملائه، وشعر بأهميته مع الفريق، لا سيما منذ تولي يوب هاينكس المسئولية.



يذكر أن يوب هاينكس، المدير الفني الحالي لبايرن ميونخ، أعاد لرودريجيز بريقه، وبات من الركائز الأساسية للفريق، وسجل 5 أهداف، وصنع 11 في بطولات الدوري، والكأس، ودوري الأبطال، علما بأنه غاب 10 مباريات في بطولة الدوري لعدم تأقلمه ومعاناته من مشاكل بدنية.

