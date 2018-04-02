انطلاق عملية عسكرية لتعقب فلول داعش شمال شرق محافظة ديالي العراقية

أفاد مصدر رفيع في قيادة عمليات ديالي اليوم الاثنين، بانطلاق عملية عسكرية لتعقب فلول تنظيم "داعش" شمال شرق المحافظة العراقية.



وقال المصدر ـ في تصريح لقناة (السومرية نيوز) ـ "إن قوات أمنية مشتركة انطلقت فجر اليوم، في تنفيذ عملية عسكرية واسعة في منطقة الخلاوية (80 كم شمال شرق بعقوبة) لتعقب فلول تنظيم داعش".



وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن العملية تأتي في إطار استراتيجية قيادة عمليات ديالي في إنهاء أي وجود لخلايا داعش في المحافظة.



وكانت عمليات ديالي قد نفذت مؤخرا سلسلة عمليات نوعية في مناطق متفرقة من المحافظة خلال الأشهر الماضية.



