ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

القبض على مزور يستغل الأهالي بالنصب عليهم بشيكات مزورة فى المنوفية

الإثنين 02/أبريل/2018 - 09:21 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
محمد امين
تمكنت وحدة مباحث مركز بركة السبع بمديرية أمن المنوفية، من القبض على أخطر مزور بالمنوفية، وبحوزته كميات من الاوراق المزورة وأختام ورخص وغيرها من الوثائق.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بتبلغ مركز شرطة بركة السبع من "ا م س " 35 سنة، تاجر ملابس ومقيم بقرية ميت أم صالح التابعة للمركز، يفيد بتضررة من "ت م م" 65 سنة، عاطل ومقيم بميت خاقان شبين الكوم، لقيامه بالنصب عليه وعلى صديقه "خ م ع" عن طريق تزوير أوراق وشكايتهما بها ومساومتهما بأخذ مبالغ مالية منهما للتنازل لهما عن المحاضر الملفقة بمعرفته.

على الفور تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد سيد سلطان مدير ادارة البحث الجنائى، وضمت الرائد محمد المغربى رئيس مباحث مركز بركة السبع، وتمكن من القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وضبط بحوزته على العديد من الاوراق المختومة على بياض، واخرى باسماء بعض المواطنين ومزيلة باختام لجهات حكومية عديدة، وكذا ايصالات امانة خاصة ببعض المواطنين، وأدوات واختام مزورة خاصة ببعض الجهات الحكومية وبطاقات رقم ورخص سيارات خاصة بالعديد بالمواطنين والشركات.

تم تحرير المحضر رقم 4769 جنح مركز بركة السبع لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

ترشيحاتنا

أمريكا تستعد لردع تركيا في منبج السورية

المحطة الفضائية «تيانغونغ-1» تدخل المجال الجوي للأرض وتحترق فوق المحيط الهادئ

أمير كرارة يلجأ إلى منطقة جبلية لتصوير "كلبش 2"

خبير عسكري: «سيناء 2018» كشفت حجم المخطط الإرهابي لاستهداف مصر

شاهد .. كنوز من أرشيف الآثار للحياة في مصر نهاية القرن 19

كلوب يتوقع مباراة خططية حافلة بالإثارة أمام سيتي في دوري الأبطال

الروبوت "صوفيا" تحرج "ويل سميث" عندما حاول تقبيلها.. فيديو

أمل رزق عبر «فيس بوك»: «الحقوني بموت»

البدري فرغلي: أصحاب المعاشات لهم حق 5 علاوات سنويًا بأثر رجعي

الشاطر: الأهلي لا يمانع انتقال "متعب" لصفوف القلعة البيضاء

السفير الروسي بلندن يتهم الاستخبارات البريطانية بتسميم "سكريبال"

طالب يتناول قرصا ساما لخلافات بينه وبين والده في المنوفية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح يتربع على عرش قائمة «الحذاء الذهبي» في أوروبا بـ 29 هدفا

شاهد .. 50 صورة من افتتاح معرض "مصر على الزجاج"

شاهد .. عاصى الحلانى في صور جديدة من كواليس كليب "نسايم الحرية"

شاهد .. كنوز من أرشيف الآثار للحياة في مصر نهاية القرن 19

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد المرحلة 32.. محمد صلاح يحلق في الصدارة منفردا

فيديو

«الأرصاد»: استمرار التقلبات الجوية حتى انتهاء فصل الربيع.. فيديو
تمتعي بمذاق شيش طاووق الجبن فى الفرن مع الشيف الحطيبي
كل ما تود معرفته عن مرض التوحد الأسباب والعلاج !
اسعدي أطفالك بتحضير كوكيز عين الجمل والكراميل
جهاد جريشة: معسكر إيطاليا سيكون قبل الأخير لحكام المونديال .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟