القبض على مزور يستغل الأهالي بالنصب عليهم بشيكات مزورة فى المنوفية

تمكنت وحدة مباحث مركز بركة السبع بمديرية أمن المنوفية، من القبض على أخطر مزور بالمنوفية، وبحوزته كميات من الاوراق المزورة وأختام ورخص وغيرها من الوثائق.



تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بتبلغ مركز شرطة بركة السبع من "ا م س " 35 سنة، تاجر ملابس ومقيم بقرية ميت أم صالح التابعة للمركز، يفيد بتضررة من "ت م م" 65 سنة، عاطل ومقيم بميت خاقان شبين الكوم، لقيامه بالنصب عليه وعلى صديقه "خ م ع" عن طريق تزوير أوراق وشكايتهما بها ومساومتهما بأخذ مبالغ مالية منهما للتنازل لهما عن المحاضر الملفقة بمعرفته.



على الفور تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد سيد سلطان مدير ادارة البحث الجنائى، وضمت الرائد محمد المغربى رئيس مباحث مركز بركة السبع، وتمكن من القبض على المتهم.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وضبط بحوزته على العديد من الاوراق المختومة على بياض، واخرى باسماء بعض المواطنين ومزيلة باختام لجهات حكومية عديدة، وكذا ايصالات امانة خاصة ببعض المواطنين، وأدوات واختام مزورة خاصة ببعض الجهات الحكومية وبطاقات رقم ورخص سيارات خاصة بالعديد بالمواطنين والشركات.



تم تحرير المحضر رقم 4769 جنح مركز بركة السبع لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.