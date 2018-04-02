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أخبار العالم

مسئول أممي يؤكد عدم كفاية الموارد لمعالجة أسوأ أزمة لاجئين

الإثنين 02/أبريل/2018 - 09:06 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندي أنه لا يوجد موارد كافية لمعالجة أزمة اللاجئين التي تعتبر الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال جراندي - وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية: "نحتاج إلى موارد إنسانية لمعالجة الحاجات الأساسية من غذاء وأدوية ومأوى وحماية لاسيما لمن هم أكثر عرضة للتأثر كالنساء والأطفال"، مشيرا إلى أن الحاجات تتزايد بشكل خاص لأن معدل بقاء اللاجيء في بلد أجنبي يقارب 15 إلى 20 عاما في الوقت الراهن.

وعن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستقبال نحو 45 ألف لاجئ فقط، أوضح جراندي أنه "تتم مناقشة هذه المسألة مع الولايات المتحدة ونأمل أنه بمجرد الانتهاء من تحليل الإجراءات وإقرارها سيمكننا التحدث عن أرقام أكبر مرة أخرى".

واعتبر أنه قرار سيادي لأي دولة أن تضمن بألا تؤدي تحركات الناس فيها ومن بينهم اللاجئون إلى انعدام الأمن "ولهذا ندعم تحديد العدد".

لكنه أردف قائلا: "في الأساس إذا تم تقييم أحدهم على أنه لاجيء فيجب أن يتم استقباله ومنحه الحماية التي فقدها في بلده، كما أنه وفي دول كالولايات المتحدة يجب أن يعطى الشخص الفرصة للتألق كما فعل ملايين اللاجئين في العقود القليلة الماضية".

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