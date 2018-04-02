أستراليا تؤكد مغادرة دبلوماسيين روسيين أراضيها

أكدت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب، اليوم الاثنين أن اثنين من الدبلوماسيين الروس غادرا أراضيها.



ونقلت وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية عن بيشوب قولها - في بيان - إن موظفي السفارة الروسية في أستراليا، الذين منحوا مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد، رتبوا أمورهم بالمدد المحددة ويدأوا مغادرة البلاد.



ورفض ممثل السفارة الروسية تقديم تعليقات حول هذه المسألة، فيما كانت استراليا قد قررت ترحيل اثنين من الدبلوماسيين الروس على خلفية الحادث، الذي وقع في سالزبوري البريطانية حيث تم تسميم العميل المزدوج البريطاني الروسي سيرجي سكريبال وابنته يوليا.



وأعلنت دول أوروبية، بينها بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، بولندا، دول البلطيق، أوكرانيا، مولدافيا، كرواتيا، ألبانيا وأستراليا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا، عن طرد أكثر من 100 من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، وذلك على خلفية ما يسمى بـ"قضية سكريبال".

