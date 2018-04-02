ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أستراليا تؤكد مغادرة دبلوماسيين روسيين أراضيها

الإثنين 02/أبريل/2018 - 08:57 ص
وزيرة الخارجية الاسترالية
وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب
أ ش أ
أكدت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب، اليوم الاثنين أن اثنين من الدبلوماسيين الروس غادرا أراضيها.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية عن بيشوب قولها - في بيان - إن موظفي السفارة الروسية في أستراليا، الذين منحوا مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد، رتبوا أمورهم بالمدد المحددة ويدأوا مغادرة البلاد.

ورفض ممثل السفارة الروسية تقديم تعليقات حول هذه المسألة، فيما كانت استراليا قد قررت ترحيل اثنين من الدبلوماسيين الروس على خلفية الحادث، الذي وقع في سالزبوري البريطانية حيث تم تسميم العميل المزدوج البريطاني الروسي سيرجي سكريبال وابنته يوليا.

وأعلنت دول أوروبية، بينها بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، بولندا، دول البلطيق، أوكرانيا، مولدافيا، كرواتيا، ألبانيا وأستراليا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا، عن طرد أكثر من 100 من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، وذلك على خلفية ما يسمى بـ"قضية سكريبال".

ترشيحاتنا

حسام البدري يطالب "غالي" بالتجديد وعدم الاعتزال

الشاطر: صفقة كبيرة في الأهلي ستصبح حديث الرياضة المصرية

أمريكا تستعد لردع تركيا في منبج السورية

دار الإفتاء توضح حكم تعليق صور على حائط المنزل

الزمالك يواجه الإسماعيلي تحت شعار لا بديل عن الفوز

ضبط عاطل حاول اغتصاب طفلة بمقابر قرية بشبين الكوم

أمير كرارة يلجأ إلى منطقة جبلية لتصوير "كلبش 2"

المرور: إعادة فتح طريق مصر إسكندرية الصحراوي وكثافات معتادة على أغلب الطرق.. فيديو

طرح وحدات جديدة بالإيجار ضمن "المليون وحدة" قريبا

انقلاب «مقطورة» من أعلى محور المريوطية بالطريق الدائري

أمريكي يعتدي بوحشية على جزائرية محجبة.. فيديو

نقيب الإعلاميين: قطر تبتز المشاهد المصري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح يتربع على عرش قائمة «الحذاء الذهبي» في أوروبا بـ 29 هدفا

شاهد .. 50 صورة من افتتاح معرض "مصر على الزجاج"

شاهد .. عاصى الحلانى في صور جديدة من كواليس كليب "نسايم الحرية"

شاهد .. كنوز من أرشيف الآثار للحياة في مصر نهاية القرن 19

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد المرحلة 32.. محمد صلاح يحلق في الصدارة منفردا

فيديو

«الأرصاد»: استمرار التقلبات الجوية حتى انتهاء فصل الربيع.. فيديو
تمتعي بمذاق شيش طاووق الجبن فى الفرن مع الشيف الحطيبي
كل ما تود معرفته عن مرض التوحد الأسباب والعلاج !
اسعدي أطفالك بتحضير كوكيز عين الجمل والكراميل
جهاد جريشة: معسكر إيطاليا سيكون قبل الأخير لحكام المونديال .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟