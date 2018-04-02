متحدث عسكري يمني: الجيش حقق انتصارات لافتة ضد الحوثيين في معقلهم بصعدة

أكد العميد الركن عبده مجلي المتحدث باسم الجيش اليمني أن القوات الشرعية حققت انتصارات لافتة ضد المتمردين الحوثيين في معقلهم بمحافظة صعدة.



وقال مجلي ـ في تصريح لقناة ( العربية الحدث) الاخبارية اليوم الاثنين ـ إن قوات الجيش اليمني مدعومة بالتحالف العربي سيطرت على عدة جبال ومواقع استراتيجية بصعدة، وإن هناك انتصارات في الجبهة الجديدة التي تم اختراقها في مديرية الظاهر وتم تحرير عدة جبال وتباب استراتيجية فيها.



وأضاف المتحدث باسم الجيش اليمني أن قوات الشرعية تضيق الخناق على الحوثيين من عدة جبهات في معقلها بصعدة.



وكانت مصادر عسكرية يمنية ذكرت أمس أن قوات الجيش اليمني مدعومة بطيران التحالف العربي نفذت أمس "السبت"،عملية عسكرية نوعية وخاطفة في مديرية الظاهر جنوبي غرب محافظة صعدة، وتمكنت خلال الساعات الأولى من استعادة عدد من المواقع المهمة منها مناطق "حيد الأصم" وتبة "أبو عقال" و "معسكر الكمب" مركز تجمع المليشيات الحوثية .

