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أخبار العالم

مدير المرصد السوري: اتفاق "جيش الإسلام" مع الروس للخروج من دوما يشمل 3 مراحل

الإثنين 02/أبريل/2018 - 09:06 ص
صدى البلد
أ ش أ
أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن بأن الاتفاق الروسي مع فصيل "جيش الإسلام" المعارض للخروج من مدينة دوما بالغوطة الشرقية سيكون على 3 مراحل.

وأوضح عبد الرحمن - في اتصال هاتفي مع قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين - أن المرحلة الأولى تشمل السماح للعناصر السابقين بما يعرف بالاتحاد الإسلامي المعتزلين للقتال ولنشطاء وجرحى بالخروج من مناطق جيش الإسلام تجاه مدينة إدلب.

وأضاف أن المرحلة الثانية ستكون بدخول الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة دوما بهدف طمأنة المدنيين، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة ستكون بخروج من المدينة من لا يرغب بالاتفاق مع الروس إلى مدينة "جرابلس".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم خروج نحو 1146 مسلحا وأسرهم أمس من مدينة دوما في الغوطة الشرقية متوجهين إلى إدلب شمال غرب سوريا.

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