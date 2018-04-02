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أخبار العالم

مقتل جندي في اشتباكات مع مقاتلين انفصاليين غرب أندونيسيا

الإثنين 02/أبريل/2018 - 09:06 ص
الجيش الأندونيسي
الجيش الأندونيسي
أ ش أ
أعلن الجيش الأندونيسي اليوم الاثنين مقتل جندي في اشتباكات بين قوات الأمن ومقاتلين انفصاليين بالقرب من منجم "جراسبيرج" للفحم غرب البلاد.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية عن الكولونيل محمد عيدي المتحدث باسم الجيش قوله إن الجندي توفى إثر إصابته برصاصة في الرأس، مشيرا إلى أن قوة مشتركة من الجيش والشرطة تلاحق ما وصفها ب"جماعة إجرامية انفصالية مسلحة".

ونفى عيدي صحة ما ورد في بيان لجيش التحرير الوطني لغرب بابوا بشأن مقتل عدد من أفراد الجيش في الاشتباكات إلى جانب مقتل طفل يبلغ من العمر 10 سنوات في حريق نجم عن الاشتباكات، فيما أفاد البيان أيضا بمقتل أحد مقاتلي جيش التحرير.

يشار إلى أن التمرد اندلع في بابوا منذ أوائل الستينيات عندما ضمت أندونيسيا المنطقة التي ظلت تحت السيطرة الهولندية بعد
الاستقلال الأندونيسي منذ ما يقرب من عقدين من الزمان.

وقد تصاعدت هجمات المتمردين بالقرب من منجم "جراسبرج" العام الماضي بعد أن أعلن جيش التحرير أن المنطقة تعد بمثابة "منطقة حرب".

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