الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة باتخاذ مواقف أكثر جدية ضد انتهاكات الحوثيين

طالب المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي الأمم المتحدة باتخاذ مواقف أكثر جدية ضد انتهاكات مليشيات الحوثي خاصة بعد إحراقها مخازن المساعدات الإنسانية بمدينة الحديدة.



وقال بادي ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الاثنين ـ "ننتظر مواقف دولية أكثر جدية وخاصة من الأمم المتحدة والمبعوث الأممي لليمن، مضيفا أنه لا يجب استخدام لغة المهادنة مع الحوثيين وخاصة بعد قيامهم بحرق مخازن تضم مساعدات إنسانية في الحديدة.



ودعا برنامج الغذاء العالمي ليوضح للعالم أجمع من الذي يقف وراء حرق مخازن المساعدات.



وكان وزير الإدارة المحلية اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح قد دعا في وقت سابق إلى إجراء تحقيقات أممية عاجلة في حادثة إحراق مخازن برنامج الغذاء العالمي بمدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

