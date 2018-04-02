مصرع موظف بعد سقوطه من أعلى منزله بالمنوفية

لقي موظف بالمعاش مصرعه بعد سقوطه من أعلى منزله بالمنوفية أثناء تنظيفه.



تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوفاة شخص إثر سقوطه من أعلى منزله بدائرة قسم سرس الليان بالانتقال والفحص تبين سقوط المدعو / ك م ا ش بالمعاش ومقيم دائرة القسم من أعلى سطح منزله المكون من ثلاثة طوابق وتوفى متأثرًا بإصابته ( خدوش بالساعد الأيسر - جروح قطعية بالجبهه والرأس - نزيف بالأذن اليسرى ).



وبسؤال كل من :- شقيق المتوفى / ح ا ش موظف ، زوجة المتوفى / ك م م ا ا ، ربة منزل وشاهد الواقعة / م ع ف ش مؤهل متوسط جميعهم مقيمين بذات الناحية.



أفادوا أنه حال قيام المتوفى بتنظيف سطح منزلة سقط أرضًا وتوفى متأثرًا بإصابته ونفوا الشبهة الجنائية تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.