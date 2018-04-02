البرلمان الإثيوبي يصادق على تعيين «أبي أحمد» رئيسا للوزراء

صدق البرلمان الإثيوبي بالأغلبية على تعيين الدكتور أبي أحمد رئيسا للبلاد، وذلك خلال الجلسة الخاصة التي عقدت اليوم، الاثنين، وقام بأداء اليمين الدستورية كرئيس للوزراء، وذلك وفق وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.



وكان البرلمان الإثيوبي أعلن عن عقد جلسة خاصة اليوم، من أجل التصويت النهائي على تعيين أبي أحمد رئيسا للوزراء، عقب فوزه بانتخابات الحزب الحاكم الأسبوع الماضي.



حصد أبي أحمد 108 أصوات خلال التصويت الذي شهده الحزب الإثيوبي الحاكم، الثلاثاء الماضي، ليصبح أول رئيس وزراء لإثيوبيا مسلما ومن قبيلة الأورومو العريقة.

