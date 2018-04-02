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تمارين رياضية صباحية تمنحك النشاط طوال اليوم على «صباح البلد».. فيديو

الإثنين 02/أبريل/2018 - 09:13 ص
تمارين صباح البلد
تمارين صباح البلد
مي فهمي
عرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، صباح اليوم، الاثنين، الفقرة الرياضية مع "فالنتينا"، من فندق "كليوباترا ريزورت" شرم الشيخ، التي قدّمت خلالها تمارين رياضية صباحية لشد عضلات الجسم باستخدام الأوزان تمنحك النشاط والحيوية طوال اليوم.

كان برنامج "صباح البلد" قد استحدث مؤخرًا بعض الفقرات الجديدة والمتنوعة، التي تهم المواطن المصري بجميع فئاته وأعماره من تحليلات سياسية ومتابعات إخبارية، إلى فقرات ترفيهية متنوعة للأسرة المصرية، من أبرزها "الفقرة الرياضية"، التي تقدم يوميًا في الساعة الثامنة صباحًا.

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