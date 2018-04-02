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أخبار العالم

وزارة الهجرة العراقية تنفي إعطاء منح مالية لإعادة الأسر النازحة

الإثنين 02/أبريل/2018 - 09:19 ص
صدى البلد
أ ش أ
نفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الاثنين، أنباء إعطاء منح مالية لإعادة الأسر النازحة لمناطقهم بالمحافظات العراقية.

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إن ما صرح به بعض السياسيين بشأن المنح المالية الخاصة للأسر العائدة والتي تقدر بنحو المليون ونصف المليون دينار، عارية تماما عن الصحة"، مضيفا أن هذه التصريحات تأتي في مجال الدعاية الانتخابية التي يحاول بعض السياسيين من خلالها إيهام الجماهير واللعب بعواطفهم عن طريق محاولة إلغاء دور الوزارة في أداء مهامها تجاه فئات عنايتها من النازحين والعائدين.

وأضافت أن تلك المنح المزعومة لم ولن يتم تسليمها إلى أي محافظة، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في أداء واجبها ومهامها وفق قانون الموازنة للعام الجاري.

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