توزيع 875 بطاقة تموينية جديدة بمطروح

اعلن السيد أبو اليزيد مدير عام مديرية التموين بمطروح عن وصول 875 بطاقة من البطاقات التموينية الذكية الخاصة بمحافظة مطروح من وزارة الإنتاج الحربي لتسليمها للمواطنين.



واضاف انه تم نشر بيان بهذه البطاقات الجديدة بأسماء المواطنين أصحابها، وذلك تسهيلا على المواطنين لمتابعة وصول البطاقات الخاصة بهم قبل ذهابهم لمكاتب التموين.



وناشد المواطنين أصحاب البطاقات التي وردت أسمائهم بالكشوف التوجه لمكاتب التموين التابعين لها لاستلام البطاقات الخاصة بهم ومعهم بطاقة الرقم القومي وعدد 3 صور.

