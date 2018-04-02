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محافظات

توزيع 875 بطاقة تموينية جديدة بمطروح

الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:49 ص
جانب من الحدث
جانب من الحدث
نور محمود
اعلن السيد أبو اليزيد مدير عام مديرية التموين بمطروح عن وصول 875 بطاقة من البطاقات التموينية الذكية الخاصة بمحافظة مطروح من وزارة الإنتاج الحربي لتسليمها للمواطنين.

واضاف انه تم نشر بيان بهذه البطاقات الجديدة بأسماء المواطنين أصحابها، وذلك تسهيلا على المواطنين لمتابعة وصول البطاقات الخاصة بهم قبل ذهابهم لمكاتب التموين.

وناشد المواطنين أصحاب البطاقات التي وردت أسمائهم بالكشوف التوجه لمكاتب التموين التابعين لها لاستلام البطاقات الخاصة بهم ومعهم بطاقة الرقم القومي وعدد 3 صور.
توزيع 875 بطاقة تموينية جديدة بمطروح
توزيع 875 بطاقة تموينية جديدة بمطروح

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