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بدء فعاليات اليوم الثالث لمعرض الإسكندرية للكتاب.. اليوم

الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:56 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
يبدأ اليوم الثالث لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، اليوم، الاثنين، بعرض الأراجوز بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل، في الساعة الحادية عشر صباحا، في ساحة البلازا بالمكتبة.

وفي الثانية عشر ظهرا، ورشة عمل عن التصوير بعنوان "التصوير كما يجب أن يكون" يتحدث فيها حسام المناديلي، وتقدمها نهى عادل، فيما يقام بالتوازي ورشة عمل للأديبة هبة فاروق بعنوان "قصر الحكايات للأطفال".

وفي الساعة الواحدة ظهرا، يحتفل معرض الكتاب باليوبيل الذهبي لعبقرية إنقاذ "العجيبة الثامنة" وهي إنقاذ معبدي أبو سمبل، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، حيث يتم عرض فيلم "العجيبة الثامنة للمخرج العالمي جون فيني، ومحاضرة عن عبقرية إنقاذ معبدي أبو سمبل، كما سيتم تكريم أسم الدكتور أحمد عثمان صاحب فكرة إنقاذ المعبدين، يتحدث فيها المعماري حمدي السطوحي، والدكتور ياسر منجي.

وفي الساعة الثانية ظهرا، ندوة حول دور مركز الأزهر للترجمة في نشر الثقافة الإسلامية، يتحدث فيها د. يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف على مركز الأزهر للترجمة ومركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية.

وفي الثانية عشر ظهرا، وبالتوازي ندوة بعنوان "مستقبل إعلامنا" بالتعاون مع قسم الإعلام بجامعة الإسكندرية يتحدث فيها كل من الإعلامي حاتم قناوي، والإعلامي وائل ثابت، ويقدمها من طلبة قسم الإعلام أحمد مراد، وهاجر هشام.

وفي الثالثة والنصف، ورشة عمل للكتابة الإذاعية تقدمها السينارست والمخرجة فيفيان محمود.

ومن الساعة الرابعة والنصف، ندوة بعنوان "الخطاب الإعلامي الإسرائيلي الموجه عبر المواقع الإلكترونية" يتحدث فيها كل من: د. أحمد فؤاد أنور، والباحثتان صفاء عبد الخالق أبو المعاطي، وسماء أحمد فايد، وتقدمها د. رجاء الغمراوي.

وفي الرابعة والنصف وبالتوازي، ندوة بعنوان "الصحافة الثقافية ودورها في الحفاظ على الهوية العربية" يتحدث فيها كل من: الكاتب الصحفي السيد الجزايرلي عن تجربته في الصحافة الثقافية السعودية، ونواف يونس رئيس تحرير مجلة الشارقة الثقافية، وعماد غزالي رئيس تحرير جريدة القاهرة، ويقدمها الكاتب الصحفي مصطفى عبد الله.

وفي الرابعة والنصف وبالتوازي، ندوة فنية عن تأثير فرق الأندرجراوند في الأغنية المصرية، يتحدث فيها أحمد حافظ من فرقة "مسار إجباري"، وخالد شمس من فرقة شمس، والأديبة بسنت حسين، وتقدمها الإعلامية منى حجاب.

وفي الرابعة والنصف وبالتوازي، ندوة بعنوان "موسيقى اللغة بين الأدب العربي المعاصر والأدب العالمي" يتحدث فيها كل من د. أبو تمام أحمد مرغني، أحمد مبارك، د. سميرة شرف، د. مصطفى شعبان، قوت القلوب السيد، ويقدمها د. محمد شحاتة.

وفي السابعة مساء، حوار مع مبدع، مع الإعلامي والشاعر الكبير جمال الشاعر، يقدمه الشاعر جابر بسيوني.

وفي السابعة مساء وبالتوزاي، وتحت عنوان "ضفتي حياة" حول دور المجتمع المدني في التنوير، بالتعاون مع ساقية الإسكندرية للإبداع، يتحدث فيها الكاتب الصحفي محمد مختار، والكاتبة والشاعرة نجلاء خليل، والشاعر نشأت إبراهيم، مع نخبة من نجوم الإعلاميين والفنانين السكندريين.

وفي السابعة مساء، وبالتوازي، التجربة السردية في حياة المرأة العربية، تتحدث فيها كل من: بشرى أبو شرار (فلسطين)، سهى زكي (مصر)، ليلى الجراغي (العراق)، ندى مهري (الجزائر)، لينا كيلاني (سوريا)، ويقدمها أدهم مسعود القاق (سوريا).

وفي السابعة مساء، أمسية قصصية مع نخبة من أدباء الإسكندرية يقدمها الأديب محمد عبد الوارث.

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