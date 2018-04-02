"الإسكندرية" تشن حملات ضد البناء المخالف بأنحاء المدينة..صور

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، من خلال الأحياء حملة مكبرة استهدفت إزالة العقارات المخالفة بمختلف أنحاء المحافظة.



ففي نطاق حي وسط، شن الحي حملة لازالة التعديات، توجهت إلى العقار المخالف الكائن بـ٤٤ عمر لطفى بالإبراهيمية؛ حيث تم تسليم مقاول الإزالة الأعمال المخالفة، كما توجهت الحملة للعقار المخالف الكائن بـ٦٩ شارع تانيس بالإبراهيمية حيث تم تسليم مقاول الإزالة الأعمال المخالفة.



أما عن حي العجمي فقد قام الحى بالتحفظ علي حفار من شارع الأربعين يقوم بهدم فيلا وتم إيداعه بجراج الحي، وإيقاف أعمال بناء مخالف بشارع عين شمس من البيطاش وتم تكسير سقف دور سابع علوي (روف) وتم التحفظ على بعض مواد البناء.



وعلى الصعيد ذاته قام حي ثان المنتزه بالتحفظ على كمية من الأخشاب وإيقاف الأعمال الخاصة بالشدة الخشبية القائمة في العقار الكائن بالمعمورة الشاطئ شارع رقم 8 عقار رقم 18.



ومن جانبه أوقف اللواء محمد عبد الوهاب رئيس حي غرب، الأعمال بالعقار 53 شارع عامود السواري وتم التحفظ على عدد 1 ونش.



وفي نطاق حي منتزه أول، قام الحي بتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة فقد تم تنفيذ قرار الإزالة رقم1521 لسنة 2017 للعقار 149 تنظيم شارع خالد بن الوليد للعقار المكون من أرضي و 9 أدوار علوية وأعمدة العاشر علوي علي كامل المسطح وتم تسليم مقاول الهدم أعمدة العاشر عبارة عن 18 عمودا خرسانيا لمخالفته قيود الارتفاع.