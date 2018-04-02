وصول وسفر 1309 ركاب بميناءى سفاجا والغردقة وتداول 420 شاحنة

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم، الاثنين، لاستقبال 3 سفن وهى "عمان" و"الحرية 2" و"بوسيدون إكسبريس" وعلى متنها 251 راكبا و166 شاحنة بضائع و7 شاحنات عفش ركاب و25 سيارة، كما تغادر السفينتان "مسرة" و"النوى إكسبريس" وعلى متنها 250 راكبا و71 شاحنة و7 سيارات.



فيما شهد الميناء أمس، الأحد، مغادرة 3 سفن وهى "عمان" و"الحرية 2" و"بوسيدون إكسبريس" وعلى متنها 285 راكبا و176 شاحنة بضائع و8 سيارات.



على جانب آخر، يشهد ميناء الغردقة استقبال العبارة "القاهرة" وعلى متنها 232 راكبا و36 سيارة، بينما شهد الميناء أمس مغادرة العبارة "القاهرة" وعلى متنها 291 راكبا و13 سيارة.



فى السياق نفسه، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1294 راكبا وتداول 122 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة "سينا" وعلى متنها 235 راكبا و16 برادا و7 تريلات و16 سيارة تصدير.



بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينة "سينا" وعلى متنها 293 راكبا و12 برادا و7 تريلات، فيما غادرت السفينة "سينا" وعلى متنها 766 راكبا منهم 140 معتمرا و3 باصات عمرة و35 برادا و45 تريلا وسيارتان.

