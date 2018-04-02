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فن

نهال عنبر تنتهي من "فوق السحاب" أواخر الشهر المقبل

الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:48 ص
نهال عنبر
نهال عنبر
أ ش أ
تواصل الفنانة نهال عنبر حاليا تصوير مشاهدها في مسلسل "فوق السحاب" والذي تخوض به سباق الدراما الرمضانية المقبل، مشيرة إلى أنها ستنتهي من تصوير مشاهدها بالكامل في العمل أواخر الشهر المقبل.

وأشارت نهال عنبر،إلى أنها تجسد خلال أحداث المسلسل دور أم تتمتع بشخصية قوية وبالرغم من ذلك فإن ابنها يسيطر عليها بشكل كبير، لافتة إلى أن الشخصية التي تجسدها لم يسبق لها أن قدمتها من قبل في عالم الدراما، نظرا لكون تلك الشخصية غريبة في تصرفاتها.

وتوقعت نهال عنبر، أن يحقق المسلسل الذي تعتبره تحديا جديدا بالنسبة لها في الدراما نجاحا جماهيريا في السباق الرمضاني المقبل، معربة عن سعادتها بالتعاون مع النجم هاني سلامة والمخرج رؤوف عبد العزيز وفريق عمل المسلسل بالكامل.

"فوق السحاب" بطولة النجم هاني سلامة، ستيفاني صليبا، إبراهيم نصر، نهال عنبر، عفاف شعيب، منى عبد الغني، ميرنا نور الدين، شادي ألفونس وتوني ماهر.. تأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج "سنرجي" لمالكها تامر مرسي.

من جهة أخرى، نوهت نهال عنبر إلى أنها تقوم حاليا أيضا بتصوير مشاهدها الأخيرة في مسلسل "طلعت روحي" والذي يتم عرضه حاليا حصريا على إحدى الفضائيات، لافتة إلى أنها ستنتهي من تصوير مشاهدها في العمل آواخر أبريل الجاري.

ولفتت إلى أنها تجسد خلال أحداث المسلسل دورا جديدا ومختلفا بالنسبة لها في عالم الدراما، حيث تلعب شخصية والدة إنجي وجدان، ولكن تعبير الأمومة بالنسبة لها يختلف عن باقي الأمهات.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي ويوجه رسالة للجمهور حول كيف يمكن للإنسان أن يتعايش في ظروف بعيدة عنه وإمكانية التأقلم معها رغم اختلافه عنها، ويضم العمل العديد من المشاهد الكوميدية القائمة على المواقف وليس الإفيهات.

ويتكون العمل من 45 حلقة، ويشارك في بطولته كل من: إنجي وجدان، نهال عنبر، اللبناني نيكولا معوض، هبة عبد العزيز، إسلام إبراهيم، أحمد فريد، ميار الغيطي، إنعام سالوسة، سيناريو وحوار وائل حمدي، شريف بدر الدين، ومن إخراج رامي رزق الله.

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