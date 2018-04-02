أخصائى تغذية يكشف الفوائد الرائعة للزيوت العشبية

تعد الزيوت العشبية من الزيوت المفيدة للجسم والبشرة وتخلصك من العديد من الأمراض، لذلك قدم الدكتور خالد يوسف أخصائى التغذية وعلاج السمنة، فوائد العديد من الزيوت وهى:



1- زيت الروزمارى (إكليل الجبل):

منشط للدورة الدموية، يقضى على القشرة، ويساعد على عدم تساقط الشعر وتقويته.



2-زيت الكاموميل (البابونج):

منعم وملطف لالتهابات الجلد ويعالج الإكزيما، ومهدئ ومضاد للتقلصات.



3-زيت البرتقال:

لعلاج السليوليت بالدهان والتدليك، منعش وينشط الكبد بإضافة قطرات إلى المشروبات.



4-زيت الريحان:

للاسترخاء وهدوء الأعصاب وعلاج تقلصات البطن بالدهان والتدليك.



5-زيت جنين القمح:

للهاﻻت السوداء والتجاعيد، وذلك بدهان خفيف كل يوم في المساء.



6-زيت لوز حلو:

لتفتيح البشرة وتنعيمها.



7-زيت البقدونس:

يستعمل دهان خفيف مره واحده لعلاج التجاعيد.



8-زيت الشمر:

يساعد على النمو السريع للشعر وتطويله.



9-زيت شجرة الشاى:

يقضى على حب الشباب والبثور، ومطهر للفم والحلق إذا خفف بالماء وتم المضمضة أو الغرغرة به.



10-زيت الزيتون:

لنعومه الشعر وتطويله وتغذيته، ولتغذية البشرة.



11-زيت جوز الهند:

لتغذية الشعر وتطويله.



12-زيت السمسم وزيت الحلبة معا:

لتكبير الصدر دهان مرتين يوميا.



13-زيت الصبار:

يمنع تساقط الشعر، ويغذيه ويجعله لامعا.



14-زيت الجرجير:

مغذى ومقوى للشعر.