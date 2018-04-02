أخصائى تغذية يكشف الفوائد الرائعة للزيوت العشبية
الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:52 ص
تعد الزيوت العشبية من الزيوت المفيدة للجسم والبشرة وتخلصك من العديد من الأمراض، لذلك قدم الدكتور خالد يوسف أخصائى التغذية وعلاج السمنة، فوائد العديد من الزيوت وهى:
1- زيت الروزمارى (إكليل الجبل):
منشط للدورة الدموية، يقضى على القشرة، ويساعد على عدم تساقط الشعر وتقويته.
2-زيت الكاموميل (البابونج):
منعم وملطف لالتهابات الجلد ويعالج الإكزيما، ومهدئ ومضاد للتقلصات.
3-زيت البرتقال:
لعلاج السليوليت بالدهان والتدليك، منعش وينشط الكبد بإضافة قطرات إلى المشروبات.
4-زيت الريحان:
للاسترخاء وهدوء الأعصاب وعلاج تقلصات البطن بالدهان والتدليك.
5-زيت جنين القمح:
للهاﻻت السوداء والتجاعيد، وذلك بدهان خفيف كل يوم في المساء.
6-زيت لوز حلو:
لتفتيح البشرة وتنعيمها.
7-زيت البقدونس:
يستعمل دهان خفيف مره واحده لعلاج التجاعيد.
8-زيت الشمر:
يساعد على النمو السريع للشعر وتطويله.
9-زيت شجرة الشاى:
يقضى على حب الشباب والبثور، ومطهر للفم والحلق إذا خفف بالماء وتم المضمضة أو الغرغرة به.
10-زيت الزيتون:
لنعومه الشعر وتطويله وتغذيته، ولتغذية البشرة.
11-زيت جوز الهند:
لتغذية الشعر وتطويله.
12-زيت السمسم وزيت الحلبة معا:
لتكبير الصدر دهان مرتين يوميا.
13-زيت الصبار:
يمنع تساقط الشعر، ويغذيه ويجعله لامعا.
14-زيت الجرجير:
مغذى ومقوى للشعر.