«الزراعة»: تشديد الرقابة على الأسواق وتهيئة الحدائق والمتنزهات استعدادا لشم النسيم

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استعداداتها الكاملة لاستقبال أعياد شم النسيم والتيسير على المواطنين والمستهلكين وتوفير سبل الراحة لزائري الحدائق والمتنزهات التابعة لها في القاهرة والجيزة والإسكندرية والمحافظات المختلفة خلال فترة الأعياد.



وكلف الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات المختلفة بتشديد عمليات الرقابة والمتابعة والتفتيش على أماكن تصنيع وبيع وتداول وعرض اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة والمصنعة، فضلا عن منافذ الأسماك الطازجة والمجمدة والمملحة والمدخنة، إلى جانب تشكيل غرف عمليات للمتابعة والتنسيق بين المحافظات المختلفة وتلقي بلاغات المواطنين حول أي مخالفات في هذا الشأن، مع عمل نوبتجيات بالإدارات الزراعية تعمل على مدار اليوم وعلى اتصال وتنسيق دائم بغرفة عمليات المديرية.



وشدد البنا على استمرار فتح المجازر الرئيسية والقروية بصفة منتظمة يوميا وطوال أيام الأسبوع، وكذلك إلغاء الإجازات والراحات للأطباء العاملين بالتفتيش بإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وكذا إدارات المجازر؛ ليكونوا على أهبة الاستعداد في أي وقت.



وأكد أنه تمت تهيئة جميع الحدائق النباتية والحيوانية في القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان؛ لاستقبال الزائرين والمواطنين والتيسير عليهم وتوفير جميع سبل الراحة خلال احتفالاتهم بأعياد شم النسيم.



ووجه البنا بزيادة عدد منافذ دخول الحدائق وبيع التذاكر؛ للتيسير على الزائرين ومنع تكدسهم على الأبواب، فضلا عن وضع لوحات إرشادية جديدة وخرائط تعريفية للحيوانات والنباتات وإتاحة المعلومات التفصيلية عن كل حيوان أو نبات نادر حتى تشمل الزيارة طابعا ثقافيا ترفيهيا.



وأشار إلى إلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات، ووضع خطة لمواجهة حالات الطوارئ والتكدس والزحام، فضلا عن تأمين الزوار، حيث تم التنسيق مع مديريات الصحة والأمن بالمحافظات؛ تحسبا لأي طوارئ وسرعة التعامل معها.



يشار إلى أن الوزارة طرحت من خلال منافذها المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية والتابعة لمديريات الزراعة والإصلاح الزراعي وقطاع الإنتاج والزراعات المحمية، منتجات بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق الأخرى، حيث تم ضخ كميات من الأسماك المدخنة (الرنجة) والمجمدة، واللحوم والدواجن، والخضر والفاكهة الطازجة ومنتجات الألبان؛ وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والمستهلكين.