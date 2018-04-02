ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

«الزراعة»: تشديد الرقابة على الأسواق وتهيئة الحدائق والمتنزهات استعدادا لشم النسيم

الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:55 ص
عبد المنعم البنا
عبد المنعم البنا - وزير الزراعة
جمال صلاح الدين
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استعداداتها الكاملة لاستقبال أعياد شم النسيم والتيسير على المواطنين والمستهلكين وتوفير سبل الراحة لزائري الحدائق والمتنزهات التابعة لها في القاهرة والجيزة والإسكندرية والمحافظات المختلفة خلال فترة الأعياد.

وكلف الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات المختلفة بتشديد عمليات الرقابة والمتابعة والتفتيش على أماكن تصنيع وبيع وتداول وعرض اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة والمصنعة، فضلا عن منافذ الأسماك الطازجة والمجمدة والمملحة والمدخنة، إلى جانب تشكيل غرف عمليات للمتابعة والتنسيق بين المحافظات المختلفة وتلقي بلاغات المواطنين حول أي مخالفات في هذا الشأن، مع عمل نوبتجيات بالإدارات الزراعية تعمل على مدار اليوم وعلى اتصال وتنسيق دائم بغرفة عمليات المديرية.

وشدد البنا على استمرار فتح المجازر الرئيسية والقروية بصفة منتظمة يوميا وطوال أيام الأسبوع، وكذلك إلغاء الإجازات والراحات للأطباء العاملين بالتفتيش بإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وكذا إدارات المجازر؛ ليكونوا على أهبة الاستعداد في أي وقت.

وأكد أنه تمت تهيئة جميع الحدائق النباتية والحيوانية في القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان؛ لاستقبال الزائرين والمواطنين والتيسير عليهم وتوفير جميع سبل الراحة خلال احتفالاتهم بأعياد شم النسيم.

ووجه البنا بزيادة عدد منافذ دخول الحدائق وبيع التذاكر؛ للتيسير على الزائرين ومنع تكدسهم على الأبواب، فضلا عن وضع لوحات إرشادية جديدة وخرائط تعريفية للحيوانات والنباتات وإتاحة المعلومات التفصيلية عن كل حيوان أو نبات نادر حتى تشمل الزيارة طابعا ثقافيا ترفيهيا.

وأشار إلى إلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات، ووضع خطة لمواجهة حالات الطوارئ والتكدس والزحام، فضلا عن تأمين الزوار، حيث تم التنسيق مع مديريات الصحة والأمن بالمحافظات؛ تحسبا لأي طوارئ وسرعة التعامل معها.

يشار إلى أن الوزارة طرحت من خلال منافذها المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية والتابعة لمديريات الزراعة والإصلاح الزراعي وقطاع الإنتاج والزراعات المحمية، منتجات بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق الأخرى، حيث تم ضخ كميات من الأسماك المدخنة (الرنجة) والمجمدة، واللحوم والدواجن، والخضر والفاكهة الطازجة ومنتجات الألبان؛ وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والمستهلكين.

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم

البرلمان الإثيوبي يصادق على تعيين «أبي أحمد» رئيسا للوزراء

«الأرصاد»: استمرار التقلبات الجوية حتى انتهاء فصل الربيع.. فيديو

حبس ربة منزل قتلت ابنتها لطلبها الخروج في وقت متأخر بسوهاج

روسيا تغلق قنصليتها في سياتل الأمريكية بشكل نهائي

تهاني الجبالي: المجالس المحلية تستطيع حل 90% من مشاكل المواطنين.. فيديو

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

إصابة مواطن مصري بطلق ناري على سبيل الخطأ بالكويت

«خطة النواب»: 332 مليار جنيه لدعم محدودى الدخل العام الجاري.. فيديو

«الخارجية» تكشف تفاصيل حادث مصرع 5 مصريين في تصادم بالكويت.. فيديو

الجريدة الرسمية تنشر عدة قرارات لوزارتي الإسكان والتضامن وعدد من المحافظات

الخليج الإماراتية: بولتون رفض إجراء حوار مع قناة الجزيرة القطرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح يتربع على عرش قائمة «الحذاء الذهبي» في أوروبا بـ 29 هدفا

شاهد .. 50 صورة من افتتاح معرض "مصر على الزجاج"

شاهد .. عاصى الحلانى في صور جديدة من كواليس كليب "نسايم الحرية"

شاهد .. كنوز من أرشيف الآثار للحياة في مصر نهاية القرن 19

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد المرحلة 32.. محمد صلاح يحلق في الصدارة منفردا

فيديو

شاهد..مطعم يقدم أكلات من مطبخ جنوب أفريقيا في مصر
«الخارجية» تكشف تفاصيل حادث مصرع 5 مصريين في تصادم بالكويت.. فيديو
«خطة النواب»: 332 مليار جنيه لدعم محدودى الدخل العام الجاري.. فيديو
في دقيقة.. تعرف على أبرز مانشيتات الصحف المصرية اليوم.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟