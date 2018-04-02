ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

"عبد العاطي" يتلقى تقريرًا حول مشاركة الوفد المصرى في المنتدى العالمى للمياه

الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:50 ص
الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي - وزير الري
أيمن سيد - شيرين عادل
تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى تقريرًا من دكتور علاء عبد المطلب رئيس الوفد المصرى حول نتائج مشاركة فى المنتدى العالمي الثامن للمياه والذي تم إقامته فى البرازيل خلال الفترة من 18 – 23 مارس الجارى.

وأشار التقرير إلى قيام الوفد المصرى بالمشاركة فى فعاليات المؤتمر والتى تضمنت المشاركة فى الجمعية العمومية غير العادية للمجلس العالمي للمياه، وصياغة الإعلان الوزاري للمؤتمر فضلًا عن المشاركة في المائدة المستديرة الجلسة الوزارية للتغيرات المناخية.

وكشف أن الوفد المصرى قام بتقديم عروض خلال جلسات المؤتمر تناولت عدد من الموضوعات الهامة تمثلت فى التحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية في مصر، ودور البحث العلمي في مواجهة التحديات المختلفة مثل "مواجهة السيول والفيضانات"،

كذلك التحديات الخارجية ممثلة في آثار التغيرات المناخية وخطط التنمية في دول المنبع لحوض النيل على الموارد المائية بمصر، كذلك استعراض أهمية التعاون الدولى فى قضايا المياه مثال على ذلك "نجاح مصر فى هذا المجال"، فضلًا عن تأثير ندرة المياه على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، كما تم التاكيد على أهمية موضوع إعادة إستخدام مياه الصرف وسبل ترشيد المياه.

جدير بالذكر أن المؤتمر تضمن عدد 6 مواضيع رئيسية ونحو 32 موضوع فرعي تضمنت عدد 95 جلسة فنية بالإضافة إلى عدد 3 جلسات عالية المستوى وعدد 16 جلسة خاصة ، وقد شارك فى المؤتمر نحو 110 دولة من بينهم الوفد المصرى، كما شارك فى المؤتمر حوالى 20 رئيس دولة ورئيس وزراء وامير.

ترشيحاتنا

حبس ربة منزل قتلت ابنتها لطلبها الخروج في وقت متأخر بسوهاج

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

«شيبة وقمر وهمسة» يحيون احتفالات البحيرة بفوز الرئيس السيسي اليوم

محمد صلاح يواصل مطاردة رياض محرز لاقتناص لقب هداف العرب

النحاس يكشف تفاصيل انتقال ثنائي المقاصة للأهلي والزمالك

مواجهة مصرية بين مهاجم الزمالك وصانع ألعاب الأهلي في نهائي كأس خادم الحرمين

تهاني الجبالي: المجالس المحلية تستطيع حل 90% من مشاكل المواطنين.. فيديو

رسميا.. bein sports تعلن أسعار مشاهدة كأس العالم فى مصر

البرلمان الإثيوبي يصادق على تعيين «أبي أحمد» رئيسا للوزراء

اليوم .. مركز التسوية يحسم مصير بطلان انتخابات نادى الزمالك

«خطة النواب»: 332 مليار جنيه لدعم محدودى الدخل العام الجاري.. فيديو

محمد صلاح يتربع على عرش قائمة «الحذاء الذهبي» في أوروبا بـ 29 هدفا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح يتربع على عرش قائمة «الحذاء الذهبي» في أوروبا بـ 29 هدفا

شاهد .. 50 صورة من افتتاح معرض "مصر على الزجاج"

شاهد .. عاصى الحلانى في صور جديدة من كواليس كليب "نسايم الحرية"

شاهد .. كنوز من أرشيف الآثار للحياة في مصر نهاية القرن 19

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد المرحلة 32.. محمد صلاح يحلق في الصدارة منفردا

فيديو

شاهد..مطعم يقدم أكلات من مطبخ جنوب أفريقيا في مصر
«الخارجية» تكشف تفاصيل حادث مصرع 5 مصريين في تصادم بالكويت.. فيديو
«خطة النواب»: 332 مليار جنيه لدعم محدودى الدخل العام الجاري.. فيديو
في دقيقة.. تعرف على أبرز مانشيتات الصحف المصرية اليوم.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟