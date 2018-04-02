"عبد العاطي" يتلقى تقريرًا حول مشاركة الوفد المصرى في المنتدى العالمى للمياه

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى تقريرًا من دكتور علاء عبد المطلب رئيس الوفد المصرى حول نتائج مشاركة فى المنتدى العالمي الثامن للمياه والذي تم إقامته فى البرازيل خلال الفترة من 18 – 23 مارس الجارى.



وأشار التقرير إلى قيام الوفد المصرى بالمشاركة فى فعاليات المؤتمر والتى تضمنت المشاركة فى الجمعية العمومية غير العادية للمجلس العالمي للمياه، وصياغة الإعلان الوزاري للمؤتمر فضلًا عن المشاركة في المائدة المستديرة الجلسة الوزارية للتغيرات المناخية.



وكشف أن الوفد المصرى قام بتقديم عروض خلال جلسات المؤتمر تناولت عدد من الموضوعات الهامة تمثلت فى التحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية في مصر، ودور البحث العلمي في مواجهة التحديات المختلفة مثل "مواجهة السيول والفيضانات"،



كذلك التحديات الخارجية ممثلة في آثار التغيرات المناخية وخطط التنمية في دول المنبع لحوض النيل على الموارد المائية بمصر، كذلك استعراض أهمية التعاون الدولى فى قضايا المياه مثال على ذلك "نجاح مصر فى هذا المجال"، فضلًا عن تأثير ندرة المياه على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، كما تم التاكيد على أهمية موضوع إعادة إستخدام مياه الصرف وسبل ترشيد المياه.



جدير بالذكر أن المؤتمر تضمن عدد 6 مواضيع رئيسية ونحو 32 موضوع فرعي تضمنت عدد 95 جلسة فنية بالإضافة إلى عدد 3 جلسات عالية المستوى وعدد 16 جلسة خاصة ، وقد شارك فى المؤتمر نحو 110 دولة من بينهم الوفد المصرى، كما شارك فى المؤتمر حوالى 20 رئيس دولة ورئيس وزراء وامير.