ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

«الوطن» العمانية تنتقد اعتزام الرئيس الأمريكي سحب قوات بلاده من سوريا

الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:49 ص
صدى البلد
أ ش أ
انتقدت صحيفة "الوطن" العمانية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برغبته في انسحاب قوات بلاده من سوريا، معتبرة أنه جاء مفاجئا لأشد المتفائلين بإمكانية أن تخطو الولايات المتحدة في عهده خطوة أخرى بشن عدوان على العاصمة دمشق، وإعادة سيناريو ضربة قاعدة الشعيرات العسكرية، خصوصًا بعد التغييرات الجذرية في إدارته بالإتيان بمن يوصفون بـ "الصقور".

وقالت الصحيفة، فى تعليقها اليوم تحت عنوان "سوريا.. قرار ملتبس وحمال أوجه": "إن القرار الأمريكي يعد واحدًا من القرارات الملتبسة والمتداخلة والمتناقضة كحالة تتصف بها إدارة ترامب"، وتساءلت الصحيفة: "هل القرار يدخل في سياق المناورة أم في الاعتراف المبكر بالهزيمة في سوريا؟".

وأضافت: "إن الجانب الأمريكي لم يخف مخططه ضد سوريا لتقسيمها مراهنا في ذلك على أدواته، سواء تلك المتمثلة في تنظيمي "داعش" و"النصرة" الإرهابييْنِ وما انضوى معهما من تنظيمات إرهابية أخرى، أو مكونات اجتماعية سورية كالمكون الكردي في تحقيق مخططه" - حسب الصحيفة.

واختتمت "الوطن" تعليقها قائلة إن "الإنجازات التي حققها الجيش السوري وحلفاؤه في الغوطة الشرقية بتطهيرها واستعادتها في مدة زمنية قياسية، رغم حملات التحريض والتشويش والتشويه المغرضة، تدفع أولًا باتجاه تأمين دمشق من الاستهداف الإرهابي، وثانيًا تحطيم مخطط إسقاط العاصمة والحكومة السورية انطلاقًا من الغوطة المنطقة الرخوة، وثالثًا باتجاه التحرك بأريحية نحو تحرير ما تبقى من المناطق السورية، لا سيما مناطق الثروات الطاقية والطبيعية، مع أهمية الإشارة إلى أن إنجاز الغوطة قد بعث برسائل عديدة ومختلفة إلى معشر المتآمرين على سوريا".

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أن بلاده تعتزم سحب قواتها من سوريا "قريبًا جدًا" ، ودعا ترامب خلال تجمّع في ولاية أوهايو، الخميس الماضي "الأطراف الأخرى (لم يسمها) إلى الاهتمام بالأمر هناك"، ولم يحدد الرئيس الأمريكي موعدًا رسميًا لعملية سحب القوات.

ترشيحاتنا

طرح وحدات جديدة بالإيجار ضمن "المليون وحدة" قريبا

رئيس جامعة القاهرة: ندرس مشروعًا لإنتاج سيارة مصرية الصنع

السباب والشتائم تكشف العلاقات السرية بين إسرائيل وتركيا .. نتنياهو لـ"أردوغان": إدانتكم لنا "كذبة إبريل".. والرئيس التركي يرد : "أنت إرهابي" و"النووي لن ينفعك"

صحيفة إسرائيلية: حان الوقت للوقوف أمام تركيا في سوريا

في دقيقة.. تعرف على أبرز مانشيتات الصحف المصرية اليوم.. فيديو

أمريكي يعتدي بوحشية على جزائرية محجبة.. فيديو

محطة الفضاء الصينية "الخارجة عن السيطرة" تدخل الغلاف الجوي للأرض

الإمارات تتقدم بشكوى رسمية فى «إيكاو» ضد قطر

مصير الحكومة داخل مطبخ «دعم مصر».. ائتلاف الأغلبية يدرس تغييرا جزئيا للوزراء مع الإبقاء على شريف إسماعيل.. وبرلماني: نحتاج أشخاص تكنوقراط

كلوب يتوقع مباراة خططية حافلة بالإثارة أمام سيتي في دوري الأبطال

استعدادات خاصة بالزمالك لمواجهة الأهلى فى نهائى السوبر الأفريقى لليد

احتياطي مصر الأجنبي يرتفع إلى 42.611 مليار دولار في مارس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح يتربع على عرش قائمة «الحذاء الذهبي» في أوروبا بـ 29 هدفا

شاهد .. 50 صورة من افتتاح معرض "مصر على الزجاج"

شاهد .. عاصى الحلانى في صور جديدة من كواليس كليب "نسايم الحرية"

شاهد .. كنوز من أرشيف الآثار للحياة في مصر نهاية القرن 19

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد المرحلة 32.. محمد صلاح يحلق في الصدارة منفردا

فيديو

شاهد..مطعم يقدم أكلات من مطبخ جنوب أفريقيا في مصر
«الخارجية» تكشف تفاصيل حادث مصرع 5 مصريين في تصادم بالكويت.. فيديو
«خطة النواب»: 332 مليار جنيه لدعم محدودى الدخل العام الجاري.. فيديو
في دقيقة.. تعرف على أبرز مانشيتات الصحف المصرية اليوم.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟