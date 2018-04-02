ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

سعر الأسماك في سوق العبور اليوم.. البلطي بـ20 والبوري بـ45 جنيها للكيلو

الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:55 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آية الجارحي
استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الاثنين، فتراوح سعر كيلو البلطي بين 19 و20 جنيها للكيلو، وقشر البياض بلغ 35 جنيهًا للكيلو، والبياض الأملس 35 جنيها، وفيليه البلطي 70 جنيها.

كما سجل سعر القراميط 20 جنيها، وتراوح السمك الثعابين بين 130 و140 جنيها للكيلو، والمكرونة الخليجي 55 جنيها، والمكرونة السويسي 65 جنيها، والمجمد 30 جنيها للكيلو، وسمك موسى 35 جنيها للكيلو، والكابوريا 120 جنيها، والمرجان 48 جنيها، والبربون 57 جنيها.

وتراوح سعر السمك البوري بين 39 و45 جنيها للكيلو، والوقار تراوح بين 40 و70 جنيها للكيلو.

ترشيحاتنا

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

رشا مجدي: احتفالات كبرى عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية اليوم

شاهد.. ماذا فعل رجل بثعبان سام التف حول ساقه

خبير عسكري: «سيناء 2018» كشفت حجم المخطط الإرهابي لاستهداف مصر

تعاني من غازات البطن إليك أفضل مشروب للتخلص منها فور تناوله

النحاس يكشف تفاصيل انتقال ثنائي المقاصة للأهلي والزمالك

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

طرح وحدات جديدة بالإيجار ضمن "المليون وحدة" قريبا

السباب والشتائم تكشف العلاقات السرية بين إسرائيل وتركيا .. نتنياهو لـ"أردوغان": إدانتكم لنا "كذبة إبريل".. والرئيس التركي يرد : "أنت إرهابي" و"النووي لن ينفعك"

اليوم .. مركز التسوية يحسم مصير بطلان انتخابات نادى الزمالك

إصابة مواطن مصري بطلق ناري على سبيل الخطأ بالكويت

رسميا.. bein sports تعلن أسعار مشاهدة كأس العالم فى مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح يتربع على عرش قائمة «الحذاء الذهبي» في أوروبا بـ 29 هدفا

شاهد .. 50 صورة من افتتاح معرض "مصر على الزجاج"

شاهد .. عاصى الحلانى في صور جديدة من كواليس كليب "نسايم الحرية"

شاهد .. كنوز من أرشيف الآثار للحياة في مصر نهاية القرن 19

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد المرحلة 32.. محمد صلاح يحلق في الصدارة منفردا

فيديو

شاهد..مطعم يقدم أكلات من مطبخ جنوب أفريقيا في مصر
«الخارجية» تكشف تفاصيل حادث مصرع 5 مصريين في تصادم بالكويت.. فيديو
«خطة النواب»: 332 مليار جنيه لدعم محدودى الدخل العام الجاري.. فيديو
في دقيقة.. تعرف على أبرز مانشيتات الصحف المصرية اليوم.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟