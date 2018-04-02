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رئيس مركز أبوقرقاص بالمنيا يتابع رفع الرمال بالطرق عقب العاصفة

الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:51 ص
رفع الكثبان الرملية
رفع الكثبان الرملية بالطرق في المنيا
ايمن يونس
تابع العقيد محمد صلاح، رئيس مركز أبوقرقاص بالمنيا، أعمال رفع الكثبان الرملية المتراكمة بالطريق الرابط بين قرية بلنصورة والطريق الصحراوي الغربي، والتي نتجت من العاصفة الرملية التي ضربت جميع أنحاء الجمهورية الأربعاء الماضي.

يأتي ذلك بهدف التيسير على المارة من المواطنين والمركبات وتفادى وقوع أي حوادث أو خسائر في الأرواح.

كما تفقد رئيس المركز قطعة أرض بالطريق، وذلك للبدء في تنفيذ إجراءات تخصيص لها لتصبح جبانات (مدافن) لأهالى مركز أبوقرقاص، على أن يتم فتح باب التقديم لها حين الانتهاء من إجراءات التخصيص.

وعلى هامش الجولة، قام رئيس المركز بالمرور على قرية نزلة أسمنت وبعض القرى التابعة لمجلس قروي بني عبيد للوقوف على أعمال رفع وإزالة التعديات على الأراضى وتحرير محاضر للمخالفين وتنفيذ القرارات الصادرة بشأنهم.

كما قامت الوحدة المحلية بتنفيذ حملة نظافة مكبرة بالأحياء والشوارع الرئيسية على مستوى المركز، حيث تم تطهير جوانب الطريق من الأتربة ورفع المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجميع ونقلها للظهير الصحراوي، وذلك من أجل الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.

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