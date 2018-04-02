ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تجمع معلومات عن 3 من رعاياها مختطفين في غانا

الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:47 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم "الاثنين"، أنها تسعى لجمع المعلومات المطلوبة بشأن اختطاف 3 كوريين جنوبيين في مياه غانا، من خلال الاتصال مع الحكومة النيجيرية المركزية والحكومة الإقليمية والقبائل.

وقال مسؤول بالخارجية الكورية الجنوبية - حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - " إن الحكومة تسعى إلى جمع المعلومات عبر الاتصال مع الحكومات ومنظمات دولية وخبراء محليين، فيما يتعلق بحادثة اختطاف 3 بحارة على متن سفينة (مارين 711) لصيد الأسماك يوم 26 في المياه القريبة من غانا، مضيفا أنها تبذل ما بوسعها على افتراض أن احتجازهم في جنوب نيجيريا ممكن".

وأشار إلى أن الحكومة تقوم بتجنيد جميع الوسائل المتاحة مع الاحتفاظ بنظام التشغيل الطارئ على مدار الساعة، كما أنها تبذل مساعيها الدبلوماسية عبر غانا ونيجيريا، والدول المجاورة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من أجل تأمين سلامة المواطنين في المقام الأول.

ترشيحاتنا

«الخارجية» تكشف تفاصيل حادث مصرع 5 مصريين في تصادم بالكويت.. فيديو

تعرف على موعد المواجهة المرتقبة بين الزمالك والإسماعيلي والقنوات الناقلة

السفير السوداني بالقاهرة: خط "أسوان حلفا" تطور حميد لعلاقات البلدين.. فيديو

الإمارات تتقدم بشكوى رسمية فى «إيكاو» ضد قطر

كل ما تود معرفته عن مرض التوحد الأسباب والعلاج !

الأهلي في مواجهة قوية أمام طنطا بالدوري الممتاز.. اليوم

أمين الفتوى يوضح حكم من نام عن صلاة العشاء

تفاصيل اصطدام سفينة الفضاء الصينية بالأرض .. فيديو وصور

صحيفة إسرائيلية: حان الوقت للوقوف أمام تركيا في سوريا

انقلاب «مقطورة» من أعلى محور المريوطية بالطريق الدائري

شاهد.. ماذا فعل رجل بثعبان سام التف حول ساقه

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس .. 10 أضرار كارثية تصيب جسمك بسبب السكر

محمد صلاح يتربع على عرش قائمة «الحذاء الذهبي» في أوروبا بـ 29 هدفا

شاهد .. 50 صورة من افتتاح معرض "مصر على الزجاج"

شاهد .. عاصى الحلانى في صور جديدة من كواليس كليب "نسايم الحرية"

شاهد .. كنوز من أرشيف الآثار للحياة في مصر نهاية القرن 19

فيديو

شاهد..مطعم يقدم أكلات من مطبخ جنوب أفريقيا في مصر
«الخارجية» تكشف تفاصيل حادث مصرع 5 مصريين في تصادم بالكويت.. فيديو
«خطة النواب»: 332 مليار جنيه لدعم محدودى الدخل العام الجاري.. فيديو
في دقيقة.. تعرف على أبرز مانشيتات الصحف المصرية اليوم.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟