كوريا الجنوبية تجمع معلومات عن 3 من رعاياها مختطفين في غانا

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم "الاثنين"، أنها تسعى لجمع المعلومات المطلوبة بشأن اختطاف 3 كوريين جنوبيين في مياه غانا، من خلال الاتصال مع الحكومة النيجيرية المركزية والحكومة الإقليمية والقبائل.



وقال مسؤول بالخارجية الكورية الجنوبية - حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - " إن الحكومة تسعى إلى جمع المعلومات عبر الاتصال مع الحكومات ومنظمات دولية وخبراء محليين، فيما يتعلق بحادثة اختطاف 3 بحارة على متن سفينة (مارين 711) لصيد الأسماك يوم 26 في المياه القريبة من غانا، مضيفا أنها تبذل ما بوسعها على افتراض أن احتجازهم في جنوب نيجيريا ممكن".



وأشار إلى أن الحكومة تقوم بتجنيد جميع الوسائل المتاحة مع الاحتفاظ بنظام التشغيل الطارئ على مدار الساعة، كما أنها تبذل مساعيها الدبلوماسية عبر غانا ونيجيريا، والدول المجاورة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من أجل تأمين سلامة المواطنين في المقام الأول.

