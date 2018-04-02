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التعليم: اختبارات ومقابلات للمتقدمين للعمل بمنظومة امتحانات الثانوية.. 4 أبريل

الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:52 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
أعلن خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، عن أنه من المقرر أن تعقد الاختبارات والمقابلات الشخصية للأعضاء المتقدمين للعمل بلجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة بإمتحانات الثانوية العامة، بعد فحص طلبات الترشح يومي الأربعاء والخميس 4 و5 أبريل 2018.

وتتمثل شروط اختيار الأعضاء هذا العام في ألا يكون سبق للمتقدم العمل بإحدى لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة للشهادات المحلية والعامة، وألا يكون من المستبعدين بلجنتي النظام والمراقبة لامتحان الثانوية العامة بالقطاع المتقدم عليه، وألا يكون لديه موانع وألا يكون لديه أقارب يؤدون امتحان الثانوية العامة حتى الدرجة الثالثة داخل القطاع، وألا يكون المتقدم محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف أو الأمانة، وأن يكون تاريخ الإحالة للمعاش قبل 31 أغسطس، وأن يكون المتقدم على درجة مالية دائمة بالمديرية، وأن يجتاز العضو الاختيار التحريري والمقابلة الشخصية التي تعقد له ولا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية العامة التابعة للقطاع.

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