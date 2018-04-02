حبس ربة منزل قتلت ابنتها لطلبها الخروج في وقت متأخر بسوهاج

أمرت النيابة العامة بمركز طما شمال سوهاج، بحبس ربة منزل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقتلها ابنتها المتزوجة والمقيمة معها في المنزل عقب طلبها الخروج في وقت متأخر من الليل.



كان اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إشارة من مستشفى طما المركزي بوصول رندا.ج.م، 29 عاما ربة منزل وتقيم بناحية المدمر، "جثة هامدة"، بالانتقال والفحص وسؤال والدتها صباح.م.ب، 50 عاما ربة منزل قررت بأنها فوجئت بابنتها في حالة إعياء شديد وتوفيت عقب نقلها للمستشفى، وأضافت أنها تقيم معها منذ نحو عام لوجود خلافات عائلية مع زوجها ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.



وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، أفاد تقرير الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة "اسفكسيا الخنق وكسر بالعظم اللامي"، توصلت تحريات وحدة مباحث المركز إلي أن وراء ارتكاب الواقعة والدة المجني عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة نتيجة مشاجرة بينهما لرغبة المجني عليها الخروج من المنزل في وقت متأخر من الليل، وأضافت بأنه أثناء محاولتها منعها قامت بجذبها من الإيشارب الخاص بها مما أدي لحدوث إصابتها التي أودت بحياتها دون قصد منها.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 1306 إداري المركز وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

