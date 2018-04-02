«الخارجية» تكشف تفاصيل حادث مصرع 5 مصريين في تصادم بالكويت.. فيديو

أعرب اللواء سمير طه، مساعد وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن خالص تعازيه القلبية لأسر المصريين الذين توفوا اليوم، الاثنين، بالكويت، مؤكدا أن الوزارة منذ وقوع الحادث وهي تتابع تطورات الموقف لحظة بلحظة إلى جانب إجراءات التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.



وقال "طه"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم، الاثنين، إن الحادث نتج عن تصادم حافلتين، إحداهما تابعة لشركة "برقان" للحفر والثانية لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، وإن الحافلتين كانتا تقلان العمال العائدين بعد انتهاء الدوام في منطقة خارج مناطق عمليات الشركة، ما أدى إلى وقوع الوفيات 7 من الجنسيات الآتية الهندية وخمسة من الجنسية المصرية وثلاثة من الجنسية الباكستانية، فيما أصيب شخصان من الجنسية الهندية وشخص آخر كويتي الجنسية.



وأضاف أن الوزارة تتواصل مع القنصلية المصرية بالكويت للانتهاء من إجراءات نقل الجثامين وتسليمها لذويها.