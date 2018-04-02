وزيرة الثقافة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى لمسرح الشباب «صور»

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ليلة أمس، فعاليات مهرجان مسرح شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب، وذلك على مسرح المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ برئاسة الفنان الشاب مازن الغرباوي، ورئاسة شرفية للفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وتعد هذه هي الدورة الثالثة للمهرجان، وتبدأ من 1 حتى 9 أبريل الجاري، والتي تحمل اسم الفنان الكبير محمد صبحي.



وكرم المهرجان عددا كبيرا من الفانين المسرحيين من مصر والعالم العربي، وأحيا الحفل الفنان احمد جمال واوركسترا الشباب والرياضة، وفي كلمته رحب المحافظ بالحضور.



وأشار إلى أن رعايته للمهرجان لن تنتهى وان المحافظة كما قدمت الدعم لهذه الدورة من المهرجان ستدعم ايضا الدورة القادمة من أجل نشر الثقافة والفن الهادف وتمنى النجاح للمهرجان.



كما قدمت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الشكر للمحافظ لمتابعته المستمرة ورعايته للمهرجان، وهذا ما أكده رئيس المهرجان الفنان مازن الغرباوي، أما الفنان محمد صبحي فقد أبدع في كلمته بخلطة الفن بالسياسة وإظهاره لأهمية المسرح والفن فى خروج الأمة العربية من كبوتها الحالية.