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أخبار العالم

مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية ببلدة سبسطية شمال الضفة الغربية

الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:46 ص
صدى البلد
أ ش أ
اقتحم مئات المستوطنين اليوم الاثنين، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، في تصريحات صحفية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الأثرية فجرا، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة لمدة يومين، فيما بدأ مئات المستوطنين اقتحام المنطقة منذ ساعات الصباح.

وأضاف أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح المنازل القريبة من المنطقة الأثرية، وأغلقوا الطرق المؤدية للمنطقة الأثرية، موضحا أن اقتحام المستوطنين يأتي بالتزامن مع عيد "الفصح اليهودي".

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