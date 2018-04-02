نائب: إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بمثابة استكمال للملحمة الوطنية للشعب

قال النائب عماد سعد حمودة، إن اليوم الاثنين، والذى سيتم فيه إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية مساء، التى أجريت فى أيام 26,27,28 من شهر مارس الماضي، بمثابة استكمال الملحمة الوطنية التى شكلها المصريون خلال هذه الأيام الثلاثة ومن قبلهم المقيمون فى الخارج.



واضاف حمودة فى بيان صحفى له اليوم، أن الانتخابات الرئاسية لم تكن لانتخاب رئيس ولكنها كانت بمثابة الوقوف جنب الدولة المصرية ودعمها ومساندتها ضد المحاولات التى تحاك بها سواء من الداخل أو الخارج، واثبات للعالم أن اهتمام اصحاب اجندات خاصة دعوا لمقاطعة هذا العرس الانتخابى الذى تحول لكرنفال احتفال أمام اللجان ولكنهم فشلوا فى ذلك.



وأشاد بجموع المصريين الذين تسابقوا من أجل المشاركة فى الانتخابات للوقوف بجانب بلدهم ومن أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية وسلسلة الإنجازات.