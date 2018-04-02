نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد الكليات لبدء تأهيلها صديقة لذوي الاحتياجات

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن بدء العمل في وضع خطة لتأهيل مداخل الكليات هندسيًا لتلائم حركة ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف الأنواع.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية للدكتور طارق الجمال داخل الحرم الجامعى لتفقد مباني ومنشآت الكليات المستهدفة، وذلك بحضور المهندس أحمد أمين، مدير الشئون الهندسية بالجامعة.



وقال نائب رئيس الجامعة إنه من المقرر أن يتم تقسيم الحرم الجامعي إلى كليات على مراحل متعددة لإتاحتها لحركة المترددين عليها من الطلاب والعاملين، وذلك فى خطة شاملة لإعلان جامعة أسيوط صديقة لذوى الاحتياجات الخاصة، موضحًا أن العمل في تأهيل تلك الكليات للإتاحة سوف يتضمن تغيير مداخل السلالم وتركيب مصاعد ورامبات للتيسير على الطلاب الوصول إلى القاعات والمدرجات وتأهيل الأرصفة لتلائم ذلك الهدف.