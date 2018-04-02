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أخبار العالم

الخليج الإماراتية: بولتون رفض إجراء حوار مع قناة الجزيرة القطرية

الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:52 ص
صدى البلد
قسم الخارجي
نشرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد، رفض دعوة مكتب قناة "الجزيرة" القطرية في أمريكا لإجراء مقابلة تلفزيونية.

مراسل "العين الإخبارية" قال، بحسب "الخليج"، أن أسباب رفض بولتون نتيجة عدم وضوح موقف قطر السياسي، ولمتابعة الملفات المهمة المتعلقة بمنصبه الجديد.

وكان بولتون تحدث إلى "العين" الإخبارية الإماراتية، مؤكدًا على ضرورة فضح التهديد الذي يمثله نظام الملالي في إيران، وقمع النظام هناك للشعب الإيراني، ومساعيهم في الحصول على أسلحة نووية.

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