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رياضة

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:53 ص
زيدان مدرب الريال
زيدان مدرب الريال
عمرو الحلوانى
أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، قائمة مباراة يوفنتوس الإيطالي، المحدد لها غدًا، الثلاثاء، بمدينة "تورينو" الإيطالية، فى ذهاب الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي: حراسة المرمى: نافاس – كاسيا – لوكا زيدان، خط الدفاع: كارباخال – ناتشو – فاران – مارسيلو – أشرف حكيمي – راموس – باييخو – ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: مودريتش – كروس – إيسكو – كاسيميرو – أسينسيو – كوفاسيتش – سيبايوس – يورينتي.

خط الهجوم: فاسكيز – كريستيانو رونالدو – بيل – بنزيما – مايورال.

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