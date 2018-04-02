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منوعات

شاهد.. ماذا فعل رجل بثعبان سام التف حول ساقه

الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:56 ص
صدى البلد
أحمد شريف
أصيب رجل بحالة من الخوف والفزع، بعد أن اكتشف ثعبانا شديد السمية وهو يتسلل أسفل ساقه من داخل فتحة سرواله الجينز.

كان الصيني "جيبسون" يقضي عطلة نهاية الأسبوع، في جنوب نيو ساوث ويلز البريطانية، عندما تعرض لصدمة حياته، وعثر على الثعبان ملتفًا حول ساقه من أسفل سرواله الجينز.

وفي الفيديو الذي صوره جيبسون نفسه، يمكن رؤية ذيل ثعبان سام في أسفل قاع سرواله الأيسر وهو في حالة من الرعب والخوف، ليضطر إلى الجلوس على الأرض في صدمة ويسحبه بسرعة من ساقه، قبل أن يلدغه ويبث سمومه في جسده، ليركض بعدها في حالة من الهلع بعد تعرضه لهذا الموقف المميت.

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