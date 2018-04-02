28 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين 28 سفينة.



فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن وخروج 6 سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتان.



ومن ناحية اخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة و خروج 2 سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.



كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة و هى السفينة MALAGA وجنسيتها مولدفيا والتى يبلغ طولها 82 مترا والغاطس 7.6 متر وذلك لتفريغ3720 طن رخام، ويتواجد على أرصفة الميناء 2 سفينة.



وأكد أنه جار تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء.