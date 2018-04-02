ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

28 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:59 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب محمد الغزاوى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين 28 سفينة.

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن وخروج 6 سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتان.

ومن ناحية اخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة و خروج 2 سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة و هى السفينة MALAGA وجنسيتها مولدفيا والتى يبلغ طولها 82 مترا والغاطس 7.6 متر وذلك لتفريغ3720 طن رخام، ويتواجد على أرصفة الميناء 2 سفينة.

وأكد أنه جار تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء.

ترشيحاتنا

محمد صلاح يواصل مطاردة رياض محرز لاقتناص لقب هداف العرب

المحطة الفضائية «تيانغونغ-1» تدخل المجال الجوي للأرض وتحترق فوق المحيط الهادئ

تهاني الجبالي: المجالس المحلية تستطيع حل 90% من مشاكل المواطنين.. فيديو

الخليج الإماراتية: بولتون رفض إجراء حوار مع قناة الجزيرة القطرية

الإمارات تتقدم بشكوى رسمية فى «إيكاو» ضد قطر

تفاصيل اصطدام سفينة الفضاء الصينية بالأرض .. فيديو وصور

السفير السوداني بالقاهرة: خط "أسوان حلفا" تطور حميد لعلاقات البلدين.. فيديو

رشا مجدي: احتفالات كبرى عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية اليوم

تعرف على موعد المواجهة المرتقبة بين الزمالك والإسماعيلي والقنوات الناقلة

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات.. فيديو

«صدى البلد» يكشف تفاصيل إقالة رئيس هيئة التأمين الصحي

الجماعة الإرهابية تحتفل في تركيا بالذكرى الـ 90 لتأسيسها .. وخالد مشعل يصف "أنقرة" بالعظيمة التى تفتح قلبها الكبير للإخوان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح يتربع على عرش قائمة «الحذاء الذهبي» في أوروبا بـ 29 هدفا

شاهد .. 50 صورة من افتتاح معرض "مصر على الزجاج"

شاهد .. عاصى الحلانى في صور جديدة من كواليس كليب "نسايم الحرية"

شاهد .. كنوز من أرشيف الآثار للحياة في مصر نهاية القرن 19

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد المرحلة 32.. محمد صلاح يحلق في الصدارة منفردا

فيديو

شاهد..مطعم يقدم أكلات من مطبخ جنوب أفريقيا في مصر
«الخارجية» تكشف تفاصيل حادث مصرع 5 مصريين في تصادم بالكويت.. فيديو
«خطة النواب»: 332 مليار جنيه لدعم محدودى الدخل العام الجاري.. فيديو
في دقيقة.. تعرف على أبرز مانشيتات الصحف المصرية اليوم.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟