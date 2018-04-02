ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

رئيس جامعة القاهرة: ندرس مشروعًا لإنتاج سيارة مصرية الصنع

الإثنين 02/أبريل/2018 - 11:01 ص
محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت - رئيس جامعة القاهرة
مي شاهين و مجدي محمد
قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة علي استعداد لنقل التكنولوجيا في مجال تصنيع وإنتاج المحركات وبناء خطوط إنتاج متكاملة من خلال مراكزها ووحداتها البحثية، لتصبح جاهزة للتنفيذ علي أرض الواقع للإنتاج الكمي الصناعي.

وأضاف الخشت، أن شباب الباحثين بجامعة القاهرة، وبإشراف قادتهم، قادرون علي اللحاق بركب التصنيع والإنتاج وتحقيق الحلم المصري في إنتاج محرك مصري الصنع وسيارة محلية.

وتابع: "وجهت بعمل دراسة جدوى لعمل خطوط إنتاج موتور الديزل لتصنيعه محليًا من خلال كلية الهندسة، إلي جانب مشروع لتصنيع أول سيارة مصرية من بدايتها ".

وأضاف أنه سيلتقى بأساتذة الأقسام المتخصصة بكلية الهندسة بحضور عميد الكلية الدكتور سيد تاج الدين، لبحث خطة العمل فى هذا المشروع.

ترشيحاتنا

تعرف على موعد المواجهة المرتقبة بين الزمالك والإسماعيلي والقنوات الناقلة

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات.. فيديو

الإعلام الروسي: متسلل اخترق صفحة "جوليا سكريبال" بعد 3 أيام من هجوم ساليزبري

أمين الفتوى يوضح حكم من نام عن صلاة العشاء

اليوم .. مركز التسوية يحسم مصير بطلان انتخابات نادى الزمالك

السباب والشتائم تكشف العلاقات السرية بين إسرائيل وتركيا .. نتنياهو لـ"أردوغان": إدانتكم لنا "كذبة إبريل".. والرئيس التركي يرد : "أنت إرهابي" و"النووي لن ينفعك"

محطة الفضاء الصينية "الخارجة عن السيطرة" تدخل الغلاف الجوي للأرض

أمل رزق عبر «فيس بوك»: «الحقوني بموت»

في دقيقة.. تعرف على أبرز مانشيتات الصحف المصرية اليوم.. فيديو

السفير السوداني بالقاهرة: خط "أسوان حلفا" تطور حميد لعلاقات البلدين.. فيديو

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي

دار الإفتاء توضح حكم تعليق صور على حائط المنزل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح يتربع على عرش قائمة «الحذاء الذهبي» في أوروبا بـ 29 هدفا

شاهد .. 50 صورة من افتتاح معرض "مصر على الزجاج"

شاهد .. عاصى الحلانى في صور جديدة من كواليس كليب "نسايم الحرية"

شاهد .. كنوز من أرشيف الآثار للحياة في مصر نهاية القرن 19

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد المرحلة 32.. محمد صلاح يحلق في الصدارة منفردا

فيديو

شاهد..مطعم يقدم أكلات من مطبخ جنوب أفريقيا في مصر
«الخارجية» تكشف تفاصيل حادث مصرع 5 مصريين في تصادم بالكويت.. فيديو
«خطة النواب»: 332 مليار جنيه لدعم محدودى الدخل العام الجاري.. فيديو
في دقيقة.. تعرف على أبرز مانشيتات الصحف المصرية اليوم.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟