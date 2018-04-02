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برلمان

برلماني يطالب بمحاسبة المسؤولين عن انهيار مبنى تراثي ببنى سويف

الإثنين 02/أبريل/2018 - 12:38 م
صدى البلد
تقدم النائب عاطف عبد الجواد، بطلب إحاطة لوزيرى الإسكان والتنمية المحلية، بشأن وجود وقائع فساد إداري وتجاوزات ضخمة على القانون بمديرية إسكان بنى سويف، وذلك بناء على الطلب المدعوم بالمستندات التى تقدم بها النائب إسماعيل نصر الدين منذ فترة ولم ينظر إليه.

وأوضح عبد الجواد، فى بيان صحفى له اليوم، أن هذه الوقائع أدت لإهدار المال العام، متابعا أنه بالإضافة للمستندات التى تقدم بها النائب إسماعيل نصر الدين فى طلبه يوجد مستندات أيضا بشأن استمرار سلسلة الفساد حيث صدر قرار ترميم وتدعيم وسند الحوائط بشدات خلال مدة ٤٨ ساعة.

وتابع أن هذا المبنى مدرج ضمن المنشآت ذات التراث المعمارى ويقع بشارع٢٣ يوليو وناحية شارع محسن ببندر بنى سويف بعد أن قام أحد جيرانه بالحفر بجواره منذ ستة أشهر لإنشاء عماره بترخيص صدر من الجهاز الاداري للوحدة المحلية ورغم قيام هذا الجار بعمل خوازيق سانده قبل الحفر وعلى مدار ستة أشهر لم يقم الجهاز الإدارى المتمثل بمديرية الإسكان أيضا فى سند حوائط المبنى التراثى ولا تدعيمه ولا ترميمه مما تسبب بعد ستة أشهر فى إنهيار جزئى لحوالى ربع المبنى ذات الأربعة أدوار.

وأشار عبد الجواد، إلى أن هذه التراكمات والإهمال أدى للانهيار الجزئي للمبنى التراثى، مما اضطرت المديرية بتكليف إحدى شركات القطاع العام بأعمال تنفيذ قرار السند والترميم والتدعيم والتى تطلب حوالى ستة ملايين جنيه لتنفيذ هذه الأعمال وبناء الحوائط التى تم هدمها لعدم تنفيذ القرار خلال ٤٨ ساعه طبقا لما نص عليه قرار المحافظ.

وطالب عضو مجلس النواب، بتطبيق المادة الثانية عشرة والمادة الثالثة عشرة من القانون رقم ١٤٤ لسنة٢٠٠٦ ضد من تسبب فى انهيار المبنى ذات التراث المعمارى.

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