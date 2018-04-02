خبير: الفترة الثانية لــ"السيسي" تشهد جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى

قال الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد الأستاذ بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي تنتظر استكمال العديد من إجراءات الإصلاح الاقتصادى وبدأ جنى ثمار الإجراءات السابقة.



وتوقع فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن تشهد الفترة الثانية للرئيس تراجع أكبر فى معدلات التضخم والبطالة وارتفاع بمعدلات النمو والإنتاج للاقتصاد القومى.



كما توقع أن تشهد أسعار العملات الأجنبية استقرارا أكبر وأن تثبت قيمة العملة المحلية "الجنيه" وتشهد ارتفاع نسبي.