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اقتصاد

اتحاد المقاولين: نتوقع مزيدا من النمو فى الولاية الثانية لـ«السيسي»

الإثنين 02/أبريل/2018 - 03:56 م
حسن عبدالعزيز رئيس
حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الفترة الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي ستشهد مزيدا من النمو بقطاعات المقاولات والتشييد.

وتابع رئيس اتحاد المقاولين فى تصريحات لـــــ"صدى البلد"، أن الدولة ستشهد طرح مزيد من الأعمال فى استكمال خطتها للمشروعات القومية الكبرى مثل المدن الجديدة التى بدأ تنفيذها بالفترة الأولى للرئيس، والتى ساهمت فى توفير العمل لآلاف الشركات العاملة بالقطاع.

وتوقع عبدالعزيز، أن تستمر معدلات النمو الكبيرة بالقطاع خلال السنوات الأربع القادمة، لأنه من أهم القطاعات الاقتصادية ويعد قاطرة رئيسية للاقتصاد المصرى وأحد مسببات التنمية كقطاع مستقل تتبعه أكثر من 90 مهنة وصناعة.

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