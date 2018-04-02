وزير التنمية المحلية لـ «نائب»: «اللي يقول إني غلط هضربه بالجزمة»

كشف النائب سلامة الجوهرى، عضو مجلس النواب، عن تجاوز جديد لوزير التنمية المحلية، اللواء أبو بكر الجندى، بحق نواب البرلمان.



وقال النائب خلال الجلسة العامة للبرلمان، إنه ذهب إلى مكتب وزير التنمية المحلية منذ 15 يومًا، لإبلاغه بعدد من التجاوزات والمخالفات فى تعيين بعض الأشخاص فى الوظائف بالإدارات المحلية، وتم تقديم المستندات المتعلقة بذلك إلا أنه خرج عليه أمام السكرتارية متحدثا بقوله: "اللى يقول كدا هضربه بالجزمة ومش صحيح إطلاقا"، مشيرا إلى أنه رد على هذا الواقعة قائلا: "شكرا يا سيادة الوزير".



وشدد الجوهرى على ضرورة حضور الوزير إلى البرلمان، لافتا إلى أنه تم تعيين حمزة عبد الحفيظ ومحمد السيد، رئيس قطاع التنمية الريفية، بالمخالفة للقانون، وأن تجاوزات هذا الوزير فاقت الحدود بعد حديثه عن إلقاء طلبات النواب فى الزبالة.



من جانبه، أعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، احترام الحكومة لأعضاء مجلس النواب.



وأَضاف خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن: "سأعود لرئيس مجلس الوزراء بشأن الأزمة التي نتجت عن تصريحات وزير التنمية المحلية، ولن يكون إلا ما يرضيكم وأرجو إعطائي فرصة إذا كان لي عشم لديكم أو بعض التقدير".



ورد رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال قائلا: "هذه أمانة في عنقي وسأسترد لهذا المجلس كرامته بالطريقة التي تتفق مع الدستور والقانون وكرامة الأعضاء".



كان أبو بكر الجندي قال في وقت سابق إنه "يلقي توصيات النواب في الزبالة"، وهو ما أثار غضب أعضاء البرلمان.