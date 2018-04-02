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أخبار البلد

تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة لظروف التشغيل

الإثنين 02/أبريل/2018 - 12:46 م
مطار القاهرة - أرشيفية
مطار القاهرة - أرشيفية
نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، تأخر إقلاع 5 رحلات دولية، عن موعدهم المقرر بجدول التشغيل، أكثر من ساعة، بسبب سوء الأحوال الجوية وظروف التشغيل لكل رحلة.

وقالت مصادر ملاحية، تأخرت رحلة الخطوط التركية رقم 691 المتجهة إلى مدينة اسطنبول بسبب ظروف التشغيل، وتأخرت رحلة شركة خطوط نسما رقم 192 المتجهة إلى مدينة سكاكا السعودية، وتأخر إقلاع مصر للطيران رقم 612 المتجهة إلى دبي، فيما تأخرت رحلة شركة طيران نسما رقم 182 المتجهة الى مدينة ينبع، ورحلة مصر للطيران رقم 859 المتجهة إلى مدينة جوبا، بسبب سوء الاحوال الجوية.

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