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حوادث

تحرير 20 مخالفة تموينية و154 محضر إشغالات ورفع 300 طن قمامة بمنفلوط

الإثنين 02/أبريل/2018 - 12:31 م
المهندس ياسر الدسوقى
المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط
إيهاب عمر
شدد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف المتابعة لمختلف المصالح الحكومية والوحدات الخدمية بنطاق القرى والمراكز والاطمئنان المستمر على الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتحرير المحاضر لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة.

وقال حسني درويش نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط والقائم بأعمال رئيس المركز أنه تم تنظيم عدة حملات مكثفة على المخابز والمستشفيات والوحدات الصحية والمدارس ووحدات الشئون الاجتماعية بنطاق المركز، وتم رصد العديد من السلبيات والمخالفات ومنها بعض المخالفات بالوحدات الصحية ببني عدى القبلية والوحدة الصحية بالعزية والوحدة الصحية بجحدم وبنى سند وبنى مجد والحواتكة وبنى عدى البحرية ووحدة طب الاسرة ببني شقير وتم رفع تلك الملاحظات لمديرية الصحة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

وأضاف نائب رئيس المركز أنه تم متابعة 61 مخبزا بمدينة منفلوط وقرى المركز وتم تحرير 20 مخالفة تموينية، بالإضافة إلى رفع 300 طن قمامة من شوارع قرى المركز وتسوية بعض الشوارع والميادين واستكمال اعمال الرصف كما تم تحرير 11 قرار ايقاف أعمال بناء مخالف و15 قرار إزالة أعمال بناء مخالف و17 محضر بناء بدون ترخيص وعمل 11 معاينة واردة من النيابة ومتابعة بعض مراكز الشباب بقرى جحدم وبنى عدى القبلية وتحرير 154 محضر اشغالات متنوعة بقرى المركز والمدينة.


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